Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, İzmir Çeşme'de saldırıya uğradı

03.08.2020 14:22

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının Çeşme’de bulunan 'The Beach of Momo' isimli plajda saldırıya uğramasının ardından Daria Kyryliuk kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şeyma Subaşı’nın da Instagram hesabından tepki gösterdiği olayın ardından Daria Kyryliuk kimdir sorusu gündem oldu. Dünyaca ünlü Top Model Daria Kyryliuk yaşadığı darp olayını avukat İlayda Şükrüoğlu A Haber’de yorumladı.

Daria Kyryliuk Çeşme'de saldırıya uğradı! Çeşme'de plajda saldırıya uğrayan ünlü model Daria Kyryliuk kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme'deki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Peki, Daria Kyryliuk kimdir?

DARIA KYRYLIUK KİMDİR?

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. Amerika'da yaşamaya başladığında profesyonel modellik kariyerine imza attı.

Los Angeles'ta bir ajans buldu, çalışma vizesi için başvurdu. 18 yaşında modellik yapmaya başlamasına rağmen 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı. İç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk, bir röportajında Marangoni'de yurtdışında eğitimime devam etmeyi planladığını dile getirmişti.