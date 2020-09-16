CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. S-400 savunma sistemlerinin alınma sürecinde, neden alındığını "Kim bize saldıracak?" sözleriyle sorgulayan Kılıçdaroğlu şimdi de neden aktif edilmediğini sorgulamaya başladı.
Dün dediğini bugün unuttu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 çelişkisi
16.09.2020 01:16
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- Dün dediğini bugün unuttu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 çelişkisi
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