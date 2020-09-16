Netflix ile Suudi yönetimi arasında kirli pazarlık! Kaşıkçı yayınına karşılık mide bulandıran içeriklere izin

16.09.2020 00:41

Dünya genelinde milyonlarca üyesi bulunan ve gençleri uyuşturucu, eşcinsellik, alkol gibi şeylere özendiren küresel sapkınlık projesi Netflix'in Suudi yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı. Netflix CEO'su Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan yayının kaldırılması karşılığında, Riyad yönetimiyle eşcinsel içerikli filmlerin ülkede yayınlanmasına yönelik pazarlık yaptıklarını itiraf etti.