Duhok'ta düşen terör helikopteri sonrası harekete geçildi! MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan Kubat Talabani'ye uyarı: PKK ile ilişkilerinize son verin

Türkiye'den terör örgütü PKK ile temas kuran Talabani'ye açık bir uyarı yapıldı.

SÜLYEMANİYE'YE HAREKET EDEN TERÖR HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist öldü. Ölen teröristlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE SÜLEYMANİYE'YE HAVA SAHASINI KAPATTI

Daha sonra Türkiye flaş bir kararla hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapattı. Gerekçesini de PKK'nın örgüt faaliyetlerinin yoğunlaşması olarak gösterdi.

TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN KONVOYU SÜLEYMANİYE'DE VURULDU

Yine Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü Mazlum Kobani'nin konvoyu vuruldu. Konvoyda teröristbaşı Mazlum Abdi ile birlikte üç ABD askeri personelinin bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD destekli teröristbaşı Abdi'yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) operasyonu olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'DEN TALABANİ'YE UYARI

Yaşananların ardından Bölgesel Kürt Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

MİT BAŞKANI FİDAN KUBAT TALANİ'Yİ UYARDI: İLİŞKİLERİNİZE SON VERİN

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Türkiye'nin "KYB'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve PKK ile ilişkilerinden" rahatsızlığını dile getiren Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret, Türkiye'nin nisan ayı başında Süleymaniye hava sahasını kapatması ardından geldi.

BAĞDAT'TA TEMAS KURULDU

MİT'ten üst düzey bir heyetin de geçtiğimiz Salı günü Bağdat'ta temaslarda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları Bu temasların PKK/YPG'ye ait iki helikopterin Süleymaniye Havalimanı'na giderken Duhok kentinde düşmesi sonrasında yapılmasına dikkat çekti.

ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI: TERÖRİSTLER MEŞRU HEDEFİMİZDİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da net bit uyarı yapmıştı. Çavuşoğlu, "Açıkça söylüyoruz; Talabani'nin partisi Fransa'dan alıyor bu helikopterleri ve bu teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Hava sahasının kontrolü ABD'de, dolayısıyla bu uçuşlardan ABD'nin de haberi var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu teröristler ister Suriye'de olsun ister Kandil'de Sincar'da isterse Süleymaniye'de olsun. Bizim meşru hedefimizdir bu onları kurtarmaz." dedi.

DÜŞEN HELİKOPTERE İLİŞKİN DETAYLAR VE TALABANİ'NİN TEMASLARI!

Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz ay Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist olduğu ortaya çıkmıştı. Suriye'de ABD'li generallerin gözetiminde özel eğitim alan sözde Anti Terör Birliği (YAT) yapılanmasına bağlı teröristler, Süleymaniye yakınlarındaki Kandil'in Balakayati Kampına helikopterle geçiş yapmak için havalandılar.

Pilotlardan birinin terör örgütü PKK/YPG'den "Şervan Kobani" olduğu ortaya çıktı. Ancak terör örgütünün bir helikoptere nasıl sahip olduğu gizemini korurken gerek ABD, gerekse de helikopterin üreticisi Fransa'dan tatmin edici bir açıklama gelmedi.

Helikopterde özellikle Pentagon ve CIA tarafından PYD/PKK içinde özel eğitim verilen YAT adlı sözde antiterör birliklerinden üst düzey teröristlerin öldüğü anlaşıldı. MİT ve TSK'nın neredeyse gün aşırı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yöneticilerini nokta operasyonlarla hedef aldığı SİHA operasyonları nedeniyle bölgeler arası geçişlerde terör örgütünün kara ulaşımı yerine kritik kadrolarını helikopterle taşıma kararı aldığı belirlendi.

ABD'NİN ÖZEL EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ

Ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) ve terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamalarda, esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki sözde "Kadın Savunma Birlikleri" adındaki YPJ terör örgütünün kadın teröristlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.Terör örgütünün yaptığı açıklamada, "15 Mart akşamı arkadaşlarımız özel bir görev için Süleymaniye şehrine gitti." denilerek, kötü hava koşullarından dolayı helikopterin düştüğü iddia edildi. 9 teröristin isimleri de açıklandı: Şervan Kobanê, Dîdar Dêrik, Rojeng Rifat, Feraşîn Baran, Xebat Dirbêsiyê, Doxan Efrîn, Harun Rojava, Hogir Dêrik ve Koçer Dêrik.

Direk Pentagon ve CIA'ya bağlı Amerikalı subayların eğittiği sözde anti terör birliği YAT, terör örgütü YPG'ye bağlı bir birim. Ölen teröristlerden Şervan Kobani'nin ABD'nin özel destek verdiği Suriye'deki PYD/YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şervan Kobani. 9 teröristle ilgili kimlik bilgileri ise şöyle:

Terör örgütü PKK'nın kirli algısı elinde patladı!

Kod adı: Şervan Kobanê

Gerçek adı: Ebdo Ehmed Ebdî,

Terör örgütüne katılım tarihi: Kobani 2011

YAT birimine bağlı sözde komutan.

Kod adı: Feraşîn Baran

Gerçek adı: Nejbîr Mehmûd Hemdo

Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2015

YAT birimine bağlı terörist.

Kod adı: Dîdar Dêrik

Gerçek adı: Hemdiya Seydo Seydo

Terör örgütüne katılım tarihi: Efrîn 2014

YAT birimine bağlı terörist.

Kod adı: Rojeng Rifet

Gerçek adı: Berfîn Bîlal Rifet

Terör örgütüne katılım tarihi: Şehba 2020

YAT birimine bağlı terörist.

Kod adı: Xebat Dirbêsiyê

Gerçek adı: Rênad Îzedîn Elî

Terör örgütüne katılım tarihi: Qesrik 2017

Kod adı: Dogan Efrîn

Gerçek adı: Hadî Hemdûş Zahir

Terör örgütüne katılım tarihi: Kobanê 2014

Kod adı: Harûn Rojava

Gerçek adı: Mecîd Silêman Mihemed

Terör örgütüne katılım tarihi: Qamişlo 2014

Kod adı: Hogir Dêrik

Gerçek adı: Elaa Ednan Hemûd

Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2017

Kod adı: Koçer Dêrik

Gerçek adı: Diwêş Ehmed Omer

Terör örgütüne katılım tarihi: Rimêlan 2017

HELİKOPTERİN SAHİBİ KİM?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde düşen ve teröristleri taşıdığı belirtilen helikoptere ilişkin "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir" dedi.

HELİKOPTERİ ÜRETİCİSİ FRANSA'DAN MANİDAR CEVAP

Fransa, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarını taşıyan Fransız Airbus şirketi üretimi helikopterin kime ait olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 15 Mart'ta Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK teröristleri olduğunu duyurmasının ardından Fransız Airbus Helicopters tarafından üretilen AS 350 model helikopterin kime ait olduğu Fransa Dışişleri Bakanlığına soruldu.

Bakanlık Sözcüsü, "Basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası gözüküyor. Dolayısıyla bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok." cevabını verdi. IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

IKBY BAŞBAKANI BARZANİ: DUHOK'TA DÜŞEN PKK/YPG HELİKOPTERİNİ KYB'Lİ GRUP SATIN ALDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi.

Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok'ta düşen helikoptere de değindi.

Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu:

"Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

PENTAGON ÖZEL EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLERİ HATIRLAMADI

Helikopterin, koalisyonun Suriye'de destek verdiği SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye ait olduğu iddiaları üzerine, ABD'nin Suriye'de helikopter pilotluğu eğitimi verip vermediğini soran AA muhabirine Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını vermişti.

PKK SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI İÇİN Mİ ÖNCE REDDETTİ?

Kazanın hemen ardından özellikle sosyal medyada PKK terör örgütü tarafından Türk askeri helikopterinin düştüğü yalanı ortaya atılmış, PKK helikopterleri olmadığını da iddia ederek, olayla bağlarını reddetmişti. Haber ajansı AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceği ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla bu kirli algı operasyonunu bozmuş, düşen helikopterin envanterde bulunmadığını belirtmişti. Öte yandan olaya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dİyerek PKK'nın eline helikopterin nasıl verildiğinin altını çizmişti.

TALABANİ'NİN OLAYDAN 3 AY ÖNCE ABD'Lİ GENERALLERLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

3 ay önce Suriye'nin kuzeyini ziyaret eden Celal Talabani'nin oğlu Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani'nin de sözde Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Kobani kod adlı PKK'lı Ferhad Abdi Şahin'le bir araya gelmişti.

Bu görüşmeye Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD'li General Matthew McFarlane de katıldı.

3'lü görüşmede, KYB bünyesinde kullanılan helikopterin Suriye ile Kandil arasındaki hava trafiğinde kullanılması için Bafel Talabani'den SDG elebaşına destek geldi.

3 ay önce gerçekleşen bu görüşmede düşen helikopterin içinde ölen ve Mazlum Kobani'nin öz yeğeni olduğu öğrenilen Şervan Kobani kod adlı Ebdo Ahmad Ebdi'nin Bafel Talabani ile birlikte helikopter içinde selfi çektikleri fotoğrafları da ortaya çıktı.Talabani'nin YAT terör birimi üniforlaı fotoğrafları da ortaya çıktı.