Erzincan-Gümüşhane yolu kapatıldı! Kar ve tipi geçit vermiyor

Erzincan-Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sisin görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde 2 gündür etikili olan kar yağışı ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunu, sis, yoğun kar ve tipinin zaman zaman görüş mesafesini 5 metrenin altına kadar düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, polis ekipleri, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.

