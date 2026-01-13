Adliye'de savcı dehşeti! Kadın hakimi silahla yaraladı
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, aralarında husumet olduğu belirtilen Hakim Asıl Kahraman'ı adliye binası içerisinde silahla vurarak yaraladı. Kartal'da büyük paniğe neden olan olay sonrası yaralı hakim hastaneye kaldırılırken, saldırgan savcı gözaltına alındı. A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, adliyenin koridorlarında yaşanan korku dolu anları ve saldırının perde arkasını aktardı.
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde savcı M.Ç.K, eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.
DURUŞMA SIRASINDA SİLAHI ATEŞLEDİ
Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.
Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.