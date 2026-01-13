Adliye'de savcı dehşeti! Kadın hakimi silahla yaraladı

Meteoroloji'den 30 il için kar uyarısı 28 ilde eğitime kar molası

Erzincan-Gümüşhane yolu kapatıldı! Kar ve tipi geçit vermiyor

Adana’da öğretmene silahlı saldırı ve darp anı kamerada

Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı. Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde savcı M.Ç.K, eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.