Düğünler iptal mi edildi? Düğün salonu ve nikah salonları kapatıldı mı? 13 Nisan Kabine sonrası düğün, nişan, kına kararları!

Vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi ve yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Bu noktada gözler düğün, nikah ve nişan merasimlerine çevrildi. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinlikler hakkında yeni kararlar alındı. Peki, Düğünler iptal mi edildi? Düğün salonu ve nikah salonları kapatılacak mı? Düğünler yasak mı? Kabine toplantısı düğünler ile ilgili ne kadar alındı? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi ve yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Bu noktada gözler düğün, nikah ve nişan merasimlerine çevrildi. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinlikler hakkında yeni kararlar alındı. Peki, Düğünler iptal mi edildi? Düğün salonu ve nikah salonları kapatılacak mı? İşte tüm detaylar...

DÜĞÜN VE NİKAH SALONLARI KAPATILACAK MI?

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

RAMAZAN'DA ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Zorunlu haller dışında Şehirlerarası seyahat yasaklandı

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Tüm bu uygulamalar yarın başlayacak.