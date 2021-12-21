Döviz kurlarında sert düşüş! Peki Elinde döviz olanlar ne yapacak? Faruk Erdem’den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türk Lirası'na değer kazandıracak ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. A Haber’de yayınlanan “Sebep Sonuç” programında bu kritik gelişme ele alındı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem “Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz” dedi. Kurlardaki düşüşün süreceğini bildiren Erdem, "Elinde döviz olanlar ne yapacak? Bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı?" sorularına flaş yanıtlar verdi. İşte o açıklamalar….