Dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 20:12 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 20:12

15 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan, "Elvankent-Emirler dolmuşunda 17 yaşındaki kıza cinsel saldırı" videosuyla ilgili olarak harekete geçen emniyet ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan "Elvankent - Emirler dolmuşunda 17 yaşındaki kıza cinsel saldırı" videosu ile ilgili olarak harekete geçen emniyet ekipleri, mağdur P.G isimli genç kıza ulaşarak kızın ifadesini aldı. 15 Ekim'de öğlen saatlerinde Aşti'den Sincan yönüne seyahat ettiğini ifade eden P.G, yolculuk esnasında erkek şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu esnada tacizciyi video kaydına aldığını ve tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Panikleyen şüpheli şahsın minibüsten inerek kaçtığı bilgisi alındı.

Mağdur kızdan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheli Ö.S'yi 16 Ekim'de Altındağ'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydı olduğu ve bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu belirtildi.

Yakalanan Ö.S isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.