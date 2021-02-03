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Dolar kaç TL? 3 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu?

Dolar kaç TL? 3 Şubat Çarşamba dolar euro fiyatları kaç oldu?
03.02.2021 10:13
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Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan TCMB ve Fed faiz kararı sonrası dövizde düşüş son sürat devam ediyor. Dolar dün 7.09 seviyesine inerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmelerin ardından, 3 Şubat Çarşamba Dolar kaç TL? Dolar euro fiyatları kaç oldu? Dolar 7 liranın altına düşer mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...


Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,500 ve 1,517 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,511.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.02, BIST Mali Endeks yüzde 2.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.97 artıdaydı.

DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Güncel döviz kurları haftanın üçüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. Analistlere göre piyasalar Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor.

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