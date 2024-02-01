Sosyal medyada, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ocak saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'GELİYORLAR MAALESEF BİZİ BURADA RAHATSIZ EDİYORLAR'

Sosyal medyada, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak paylaşımlar yapan Pişkin'in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı. Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Topyekun hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Ama genel olarak tarikatlarda bidat ve hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur. Sizi bağlar. İslam'ın, Kuran'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorumdur sizi bağlar. Biz topyekun alıp topyekun da atmıyoruz. Kimseye bir küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz. Ben bu yola yüce Allah'la geldim. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz; arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin kıyamet gününde. İki elim yakanıza yapışacak" dedi.

KATİLİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.