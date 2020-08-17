Diyarbakır'daki sosyal deneyde milyonları duygulandıran Mert, A Haber'e konuştu: Kapımız da soframız da açıktır

17.08.2020 14:15

Diyarbakır’da yapılan bir sosyal deneyde yaşları küçük ama yürekleri büyük olan çocuklar gündem oldu. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduğunu söyleyen Youtuber’a yemek ısmarladı. Çocukların onlar için seferber olması üzerine, kendilerine yardımcı olanlara tablet hediye eden ettiler ve o anları kameraya aldılar. Video ise sosyal medyada ses getirdi. O gençlere A Haber ulaştı ve duygularını sordu... Bu toprakların mayasını en doğal haliyle gösteren çocuklar kendilerine uzatılan mikrofona "Biz büyüklerimizden gördüğümüzü yaptık. Kapımız da soframız da dosta düşmana açıktır" dedi.