Diyarbakır’da trafik kazası: Hasta ziyaretine giden 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hasta ziyaretine giden bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Hayati Avşar Caddesi ile Silvan Bulvarı’nın kesişimindeki Dicle Üniversitesi kavşağında meydana geldi. 21 AAL 71 plakalı otomobili kullanan M.A.D., kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı. Araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.