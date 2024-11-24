SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da trafik kazası: Hasta ziyaretine giden 3 kişi yaralandı
Haberler Haber Videoları

Diyarbakır’da trafik kazası: Hasta ziyaretine giden 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 18:09

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hasta ziyaretine giden bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Hayati Avşar Caddesi ile Silvan Bulvarı’nın kesişimindeki Dicle Üniversitesi kavşağında meydana geldi. 21 AAL 71 plakalı otomobili kullanan M.A.D., kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı. Araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Genç kıza tekme atan şahsa esnaftan meydan dayağı! O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Küçükçekmece'de kaza: 1 yaralı
24.11.2024Pazar
Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
24.11.2024Pazar
Kocasının aldattığını düşündü: Kendini yakmak istedi!
24.11.2024Pazar
Bıçaklanan genç ağır yaralandı
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor 01:19
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA