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Diyanet açıkladı! Depremde vefat edenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet açıkladı! Depremde vefat edenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak
17.02.2023 10:21

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için 17 Şubat Cuma günü Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

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