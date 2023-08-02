Disney'in “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti'den çok sert tepki! RTÜK inceleme başlattı

Ermeni lobisinin Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney'e yoğun baskı uygulaması sonucu Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu.







SKANDAL KARAR ALINDI

Ermeni lobisinin yoğun baskısı sonucu ABD merkezli Disney skandal bir karara imza attı. Disney 'Atatürk' dizisinin yayınlamadan kaldırılmasına karar verdi. Skandal karara sosyal medyadan büyük tepkiler yağdı.







AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Disney'in "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti çok sert tepki gösterdi.







AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…" dedi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.