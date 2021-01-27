Başkan Erdoğan Elon Musk görüşmesinde ne konuşuldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları açıkladı.

İŞ BİRLİKLERİ KONUŞULDU

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ElonMusk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı." denildi.