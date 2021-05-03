Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya ile 500 yılı aşkın bağlarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya’ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik etti.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız.

Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var batısı şile, doğusu ile, güneyi ile Libya bizim için mukaddes bir ülkedir" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğü,, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını ilke edindik ve önem verdik. Biz kalıcı barış, istikrara, refah için yoğun çaba sarf ettik. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar kaşsısında Libya'nın meşru hükümeti, dahil bazı ülkeleri biz dahil etti.