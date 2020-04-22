Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirmiş olacağız
22.04.2020 19:31
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