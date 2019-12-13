Dijital oyunlar özellikle çocukların zihin dünyasını bulandırıyor. Çocukların zihin dünyasını kirlendiren bu oyunlar baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri de yerle bir ediyor. Özellikle Batı menşeli oyunların büyük bir kısmında yer alan, İslam’a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak oluşturulan oyunlar kullanıcıların algılarını alt üst ediyor aynı zamanda İslam ve Müslüman kimliği aşağılıyor. İslam’a ve Müslümanlığa dair korku, nefret, öfke ve şiddet duygusunu işliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Guitar Hero, Devil May Cry, Muslim Massacre, Call Of Duty, gibi oyunlarla çocukların ve gençlerin zihin dünyasını yıkan bu tehlike A haber tarafından hazırlanan çarpızı analizle gözler önüne serildi.
Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi13.12.2019 00:24
- Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi
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