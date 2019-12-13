Haberler Video Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi

Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi

13.12.2019 00:24

Dijital oyunlar özellikle çocukların zihin dünyasını bulandırıyor. Çocukların zihin dünyasını kirlendiren bu oyunlar baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri de yerle bir ediyor. Özellikle Batı menşeli oyunların büyük bir kısmında yer alan, İslam’a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak oluşturulan oyunlar kullanıcıların algılarını alt üst ediyor aynı zamanda İslam ve Müslüman kimliği aşağılıyor. İslam’a ve Müslümanlığa dair korku, nefret, öfke ve şiddet duygusunu işliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Guitar Hero, Devil May Cry, Muslim Massacre, Call Of Duty, gibi oyunlarla çocukların ve gençlerin zihin dünyasını yıkan bu tehlike A haber tarafından hazırlanan çarpızı analizle gözler önüne serildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları