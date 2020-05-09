RAMAZAN İMSAKİYE
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DHKP-C'lilerden Gaziosmanpaşa’da polise tuğlalı saldırı

DHKP-C'lilerden Gaziosmanpaşa’da polise tuğlalı saldırı
09.05.2020 01:14

DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 323. Günü ölüm orucunu bırakmıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek’in cenazesi İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Cem Evi’ne götürüldü. Ancak terör örgütü DHKP-C mensupları Emniyet güçlerine tuğla atarak saldırdı. İşte o görüntüler...


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