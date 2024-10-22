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Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP Lideri Özgür Özel'den destek!
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Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP Lideri Özgür Özel'den destek!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 16:19 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 16:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında ezber bozan açıklamalara imza attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşması gerektiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını söyledi. Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

CHP'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
Bahçeli'nin çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bahçeli'nin kendi iradesiyle "tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın" diyen bir dille karşı karşıyayız. Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." dedi.

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