Oğlu HDP tarafından dağa kaçırılan baba Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti

HDP’nin desteğiyle PKK terör örgütüne katılmak üzere dağa kaçırılan Yusuf Begtaş'ın babası Celil Begdaş A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Oğlu lise ikinci sınıfa giderken HDP tarafından PKK terör örgütüne götürülmek üzere dağa kaçırıldığını söyleyen Celil Begtaş, evladının düğün arabası süsü verilen bir arabayla kaçırıldığını iddia etti. Acılı baba daha önce HDP'nin 'barış getireceğiz' yalanına aldanıp oy verdiğini söyledi. 19 aydır oğlunu aradığını söyleyen Begtaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarını beleyen ailelerin PKK'yı bitireceğini söyledi.

Oğlunu dağa kaçıran kişinin PKK terör örgütüne satıldığını tespit ettiklerini ve evladını örgüte götüren kişinin ise yakalandığını ve evladının terör örgütüne sattığını itiraf ettiğini söyledi.

'ATATÜRK KALKSA SENİ ASAR'

9 yaşındaki yeğenin de terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen Begtaş, Selahattin Demirtaş için özgürlük isteyen CHP, İYİ Parti ve HDP'ye tepki gösterdi. CHP ve İyi Partiye çağrı yapan Begtaş, "Demokrasi ve özgürlüklerden bahsedenleri bize destek olmaya çadıra bekliyoruz. Bu yaşananların hesabını önümüzdeki seçimlerde soracağız, Diyarbakır eski Diyarbakır değil!" dedi. Acılı baba, Kılıçdaoğlu'na 'Atatürk kalksa seni asar' diyerek tepkisini dile getirdi.

"ÖLSEMDE EYLEMİMİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

HDP'ye de seslenen acılı baba 'HDP duysun oğlum gelmeden ben oradan kalkamayacağım, ölene kadar eylemimi sürdüreceğim' dedi.

"41 senedir analar-babalar ağlıyor. Yeter artık!" diyen Begtaş, "Eskiden HDP'ye oy verdim. Cumhurbaşkanı 2004 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanına geldi 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dedi. Biz inandık. Mutlu olduk. Benim bir oğlum askerde bir oğlum dağda! HDP vekili geliyor. 'Biz halk için çalışıyoruz diyor.' Hayır sen Amerika için çalışıyorsun!" ifadelerini kullandı.

"BİR CUMA GÜNÜ ÇIKIP BİZE DESTEK OLUN"

"Devlet eski devlet değil. Türkiye'de ne asker ne de para biter. Bunu herkes aklına koysun." diyen Begtaş, "HDP ne istediğini bilmiyor, sana vekil verdik. Neden yapmadın görevini? Diyarbakır halkı uyan! Bizi HDP bitirecek. Bugün, İzmir, Hakkari de evlatları için aileler eyleme başladı. 81 ildeki analara-babalara sesleniyorum bir cuma günü çıkıp bize destek olun" dedi. "HDP bana evlat acısı verdi, asla onları affetmeyeceğim" diyen baba Begtaş, kendilerine destek olmayan CHP'yi de affetmeyeceğini ifade etti.