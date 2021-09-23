Vav TV İzle
Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı, Samyeli'nin küçük kızı bakın nerede yakalandı! Raisa &amp; Vanessa 2022-22 Sonbahar/Kış koleksiyonu önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı defilede ünlüler sevgilileri ile dikkat çekti. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise yanındaki isimle geceye damga vurdu.

23.09.2021 08:56 - Son Güncelleme: 23.09.2021 09:07
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI O İSİMLE SEVGİLİ Mİ?

Aşk bombası patladı, Derin Talu bakın nerede yakalandı. Raisa VannessaXAdl sonbahar kış koleksiyonu, önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile modaseverlerle buluştu. Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, sekiz aydır aşk yaşadığı Ecem Çırpan'ın da podyuma çıktığı defilede, model sevgilisini yalnız bırakmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Lider Şahin'in, defile boyunca cep telefonuyla sevgilisini kayda alması dikkatlerden kaçmadı. Defile sonrası gazetecilere poz veren ikili, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

"HER ŞEY KISMET"
Oyuncu Hande Ataizi, defileye sevgilisi Dinç Aydoğdu ile katıldı. Pandemi nedeni ile düğün erteleyen çift, muhabirlerin "Düğün ne zaman olacak?" sorularına yanıt verdi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Ataizi, "Her şey kısmet, şu an gayet güzel bir çekirdek ailemiz var. Tabii ki oğlum Leon'un babası Benjamin bakidir. Fakat Dinç ile güzel bir iletişimleri var her şey gayet yolunda" dedi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Öte yandan Hasköy Yün fabrikasında gerçekleşen defileye, eski haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ve Emre Işık aşkı da damga vurdu.

SON DAKİKA