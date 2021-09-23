Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı, Samyeli'nin küçük kızı bakın nerede yakalandı! Raisa & Vanessa 2022-22 Sonbahar/Kış koleksiyonu önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı defilede ünlüler sevgilileri ile dikkat çekti. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise yanındaki isimle geceye damga vurdu.
23.09.2021 08:56
- Son Güncelleme: 23.09.2021 09:07
DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI O İSİMLE SEVGİLİ Mİ?
Aşk bombası patladı, Derin Talu bakın nerede yakalandı. Raisa VannessaXAdl sonbahar kış koleksiyonu, önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile modaseverlerle buluştu. Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, sekiz aydır aşk yaşadığı Ecem Çırpan'ın da podyuma çıktığı defilede, model sevgilisini yalnız bırakmadı.