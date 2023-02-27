Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı: Binalar peş peşe yıkıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın ardından, afetin en büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden biri Malatya.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görüldü.

Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

Sanayi Kavşağı'nda bir otelin çökmesi, Taştepe Kavşağı ve Valilik binası önündeki meydanda deprem sırasında sokakta olanların sarsıntının şiddetiyle panikleyerek ne yapacağını şaşırması da kayıtlara geçti.

Görüntülerde yeni Cami ve Büyük Otel'in yıkılması, Aslant Caddesi'nde bir binanın yıkılması yer alıyor.

Yine ikinci depremde enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sırasında depremin meydana gelmesiyle insanlar panikle enkaz üstünden kaçıyor ve birbirine sarılıyor.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaldığı otelin yıkılma anı yer alıyor.

Yıldız Tepedeki MOBESE kameralarında ise şehrin genel görüntüsü ve toprak kaydığı görülüyor.