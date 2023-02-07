Haberler Haber Videoları Depremden 27 saat sonra kurtarıldı! Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı

Depremden 27 saat sonra kurtarıldı! Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı

Depremden 27 saat sonra kurtarıldı! Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı
07.02.2023 09:59

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık (30) enkaz altından kurtarıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar gece boyunca devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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