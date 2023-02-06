Haberler Haber Videoları Depremde ölü sayısı kaça yükseldi? Başkan Erdoğan'dan son dakika ÖLÜ YARALI açıklaması! 7,7'lik Deprem bilançosu...

Depremde ölü sayısı kaça yükseldi? Başkan Erdoğan'dan son dakika ÖLÜ YARALI açıklaması! 7,7'lik Deprem bilançosu...

Depremde ölü sayısı kaça yükseldi? Başkan Erdoğan'dan son dakika ÖLÜ YARALI açıklaması! 7,7'lik Deprem bilançosu...
06.02.2023 13:14 - Son Güncelleme: 06.02.2023 13:21

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10 İLDE 7,7'LİK DEPREM FELAKETİ.... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depreme ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan depreme dair son dakika yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısına da değindi. İşte Başkan Erdoğan'ın 7,7'lik Deprem bilançosuna dair yaptığı son durum açıklaması...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. Depremle ilgili bilgileri alan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

" 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor"
AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor.

''912 can kaybımız var''
912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı''

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