Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. Depremle ilgili bilgileri alan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

" 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor"

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor.

''912 can kaybımız var''

912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı''