Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında açıkladı: Muğla'daki son deprem ne anlama geliyor?

28.06.2020 21:56

Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor? Merkez üssü Marmaris olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında depremin meydan geldiği fay hattının çok uzun olmadığını ve dolayısıyla 6 büyüklüğünü geçmeyen depremleri tetikleyebileceğini ifade etti. Ersoy, 'artçıları takip etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Marmaris olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında depremin meydan geldiği fay hattının çok uzun olmadığını ve dolayısıyla 6 büyüklüğünü geçmeyen depremleri tetikleyebileceğini ifade etti.

Ersoy, 'artçıları takip etmemiz gerekiyor' ifadelerini kulladı.

AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.