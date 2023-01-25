Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy 5,4’lük depremi değerlendirdi: ''Burası 9’a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip...''

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. İşte son durum!

İŞTE AFAD'IN PAYLAŞIMI

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." açıklamalarında bulundu.

"VOLKANİK KÖKENLİ BİR DEPREM DEĞİL"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Türkiye sınırları içerisindeki bir deprem değil. Rodos açıklarındaki bir deprem. Bizim kıyılarımızdaki yerleşme alanlarında hissedilmesi çok normal. Rodos'un önünde güneyinde Akdeniz'e bakan yakasında 4.500 metre derinlikte bir çukur var bu Akdeniz'in en derin yeri.

Buradan Afrika kıtası Ege'nin altına Rodos'un altına doğru dalıyor. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük depremler oluşturabilir. Mekanizma gereği. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.