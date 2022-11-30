Deprem Uzmanı Serkan İçelli’den BÜYÜK DEPREM açıklaması! Helen Yayı'na parmak bastı! Marmara'da değil Ege'de olacak

Düzce'de yaşanan son depremin ardından ülkemizin aktif fay hatları üzerinde olduğu gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, farklı bir görüş ortaya koydu. Yaptığı hesaplara göre 1963 seri depremlerin ve 1999 Gölcük depreminin Marmara içindeki stresi epeyce boşalttığını belirten Deprem Uzmanı Serkan İçelli, asıl büyük depremi Ege'de beklediğini söyledi.

"MARMARA DENİZİ'NDE 6.2'DEN BÜYÜK DEPREM MÜMKÜN DEĞİL"

Marmara denizi içinde 5.8-6.2'den büyük depremlerin olmasının mümkün olmadığını ifade eden Serkan İçelli, "Çok yakın bölgede hiposantr merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık ya da kırıklar varsa birkaç gün içerisinde tetikleme olabilir, kendini belli eder. Öyle haftalar, aylar sonra falan tetikleme olmaz. Öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, deprem tekrar periyodunu, En son ürettiği en büyük moment depremi bilmeniz ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmanız gerekir. İl il değil, fay fay konuşacaksınız, yani fayları tek tek ele alıp incelemeniz gerekli. Coulomp gerilme analizi, Poisson ihtimal dağılımı gibi formüller kullanmanız ve ona göre yorumlamanız gerekli" dedi.

"10-15 YIL MARMARA'DA BÜYÜK BİR DEPREM GÖRMÜYORUM"

Marmara bölgesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olamayacağını ve geçmişte 8.0 büyüklüğünde depremler üreten Helen Yayı'nın çok tehlikeli olduğunun altını çizen Serkan İçelli, büyük deprem için Ege Bölgesi'ni işaret etti.

"Marmara'da elbette deprem olacak ama abartıldığı gibi 7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem olmayacak. Çünkü İstanbul tarih boyunca böyle büyük bir depremle karşılaşmadı. 1963 yılında yaşanan seri depremler, Mayıs ayında başlayıp sırayla devam eden depremler oradaki enerjiyi aldılar. 1999'da yaşanan gölcük depremi oradaki fay hattında bulunan enerjinin bir kısmını boşalttı. Ben önümüzdeki 10-15 sene büyük bir deprem görmüyorum. Olursa da 5.8- 6.2 büyüklüğünü geçmeyecektir."

"MUĞLA'DA TSUNAMİ OLABİLİR"

Ege Bölgesi'nin çok daha karmaşık bir yer olduğunu ve o bölgeyi çok iyi takip edemediklerini belirten İçelli, "Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şuanda büyük depremlere gebedir. Bizim ülkemiz açısından Muğla kısımlarında tsunami meydana gelebilir. Depremden sonra tetikleme mekanizması birkaç güç içerisinde kendini belli eder. Bir deprem herhangi bir yeri tetiklediyse kırılır geçer ve o depremi oluşturur. Şuanda Düzce ve etrafında herhangi bir tetiklenen mekanizma yok. Malatya'da 7.0 ve üzeri bir deprem olacağı söyleniyor. Böyle bir sıkışma yok, insanlar rahat olsun" diye konuştu.

"İNSANLARI, DEPREM FOBİSİ HASTASI YAPIYORLAR"

Sosyal medyada oluşan dezenformasyonlar için de vatandaşlara uyarılarda bulunan İçelli, bir saat bile jeoloji dersi almayanların hayal ürünü ve kurgu ile deprem konusunda dezenformasyon oluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bulutçu, yıldızcı, güneş ve ay tutulmacı, karıncacı, falcı gibi sosyal medya hesapları bunlar. Bu hesapların paylaşımları 72 ile 96 saat içerisinde 30 il sayarak deprem olacağını söylüyorlar. Bu tarz hesaplara inanmasınlar. Deprem konusunda hassas olan insanları deprem fobisi hastası yapıyorlar ve bu insanlar geceleri uyuyamıyor. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından bu tip insanlara ve sosyal medya hesaplarına itibar etmeyin. Bugün deprem olacakmış gibi tedbirlerimizi alalım, hiç olmayacak gibi hayatımıza devam edelim"