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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 11:53 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 12:00

Deprem mi oldu SON DAKİKA: 4,2'lik deprem Çorum'u böyle salladı! Deprem anı kamerada

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar panik ve korku ile evlerinden çıkarken depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gece yarısı meydana gelen 4,2'lik deprem Çorum'u böyle salladı. Deprem anı kamerada...

Çorum Mecitözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar panik ve korku ile evlerinden çıkarken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00.34'te merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Mecitözü ilçesinin yanı sıra il genelinde hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. Yapılan saha çalışmalarında ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan açıklamada, "10.01.2024 günü saat 00.34 sıralarında ilimiz Mecitözü Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" denildi.

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