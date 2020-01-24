Haberler Video Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi

24.01.2020 14:03

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virüsüne yakalandığı teşhis edildi. Deniz Baykal’ın sağlık durumunu A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı...


Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları