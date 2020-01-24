Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi 24.01.2020 14:03

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virüsüne yakalandığı teşhis edildi. Deniz Baykal’ın sağlık durumunu A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı...

Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.