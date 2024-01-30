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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 08:52 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 08:57

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları öldürülen teröristlere selam çaktı: "Binlerce kez selam olsun"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken acı ses DEM Parti'den gelmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etti. Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam çaktı. Hatimoğulları, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." dedi.

Yerel seçimlere 2 ay kala CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

CHP'de genel başkan değişse de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi DEM ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.

Bebek katili Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi. Tülay Hatimoğlulları, "Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.

SİVİLLER VURULUYOR YALANI

Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığını dile getiren hadsiz Tülay Hatimoğulları Oruç konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etmişti. Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya atmıştı.

GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ!

Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHPnin ortağı DEM Partinin Eş Başkanı Tülay Hatimoğullarından Mecliste skandal! TSKnın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi!

CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.



İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı.

Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.

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