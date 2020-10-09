Dehşet gemisinin katili hakim karşısında! “Deli rolü yapıyor”

Hint Okyanusu’nda, gemi kaptanı Bora Ekşi’nin, makine yağcısı Ergin Aktaş tarafından öldürülmesine ilişkin davada yargılamaya başlandı. İlk duruşmada savunması alınan sanık Aktaş, psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını söyleyerek, olay günü kaptan Ekşi’yi düşman askeri olarak gördüğünü söyledi. Sanığa tepki gösteren Ekşi’nin ailesi ise sanığın deli rolü yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin A., gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmüş, geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınmış ve e Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Ergin A.'nın 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için mürettebatın saygı duruşunda bulunduğu bir anda taşkınlık yaparak geminin anons siteminden saygı duruşunu sabote ettiği, bu nedenle gemi kaptanı tarafından uyarılan Ergin A.'nın, kendisini uyaran 1. Kaptan Bora Ekşi'ye kin gütmeye başladığı ileri sürülmüştü.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ergin A. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda ölen kaptanı Bora Ekşi'nin ailesi ile gemide yaralanan Sedat Kartal ve ailesi de katıldı.

Tarafların ifadelerinin alındığı duruşmada kaptan Ekşi'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

GEMİ KAPTANINI 'DÜŞMAN' OLARAK GÖRDÜM

Mahkemede sanığın ifadesi alındı. Ergin A. ifadesinde, taşkınlık yapması ardından kaptanın kendisiyle görüştüğünü, yaptığının doğru olmadığını söylediğini kaydetti. Bu nedenle kaptandan özür dilediğini, bu olaydan sonra kin gütmediğini iddia etti. Olay tarihinde ilaç aldığını, kendini bir askeri gemide düşünerek kaptanı da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağını aldığını, önce köprü üstüne çıktığını daha sonra da Bora Kaptan'ın kamarasına indiğini anlattı. Kapıyı çaldığını, kim o diye seslenildiğinde ben de ilaç almak istediğini söyleyip içeri girdiğini ifade etti. Dışarıda ikinci kaptanın 'Bıçağı var' diyerek anons ettiğini, daha sonra diğer gemi personeli üzerine geldiğini ve düşman askeri olarak gördüğü için bıçak sallandığını iddia etti.

Sanığın ifadelerine tepki gösteren Ekşi'nin ailesi ise sanığın deli rolü yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti.