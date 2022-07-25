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DEHŞET EVİ KAMERADA! A Haber ÇÖP EVİ görüntüledi! Yatağı mezarı olacaktı kurtarıldı!

DEHŞET EVİ KAMERADA! A Haber ÇÖP EVİ görüntüledi! Yatağı mezarı olacaktı kurtarıldı!
25.07.2022 12:39

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Bursa Nilüfer'de kan donduran olay... Kirayı ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen Kamuran Pınar A, evi çöplüğe çevirdi. Eve giden icra ekibi, çalışmaya başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren görevliler, çöplerle dolu odada baygın halde yatan C.M A. (9) ile karşılaştı. Çocuğun 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu belirlendi. A HABER dehşetin yaşandığı o evi görüntüledi.

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Bursa Nilüfer'de Aydın S, evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya verdi. Ancak kira ödenmeyince A'yı mahkemeye verdi. Kadın davalara katılmayınca da mahkeme, tebligat gönderdi. Ancak yine ödemeyince evin tahliyesi edilmesi kararlaştırıldı. Eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride çöplerle karşılaştı. Temizlik ekipleri, çalışmaya başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren görevliler, çöplerle dolu odada baygın halde yatan C.M A. (9) ile karşılaştı.




KORUMA ALTINA ALINDI
Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu belirlendi. C.M.A'nın Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu tespit edildi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde bir odada kilit altında tuttuğu ortaya çıktı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. ve kızı E.Z.A. (15) gözaltına alındı. Vicdansız teyzenin çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı belirlendi.




Temizlik ekipleri, saçları ve tırnakları epeyce uzamış olan Cem Muhammet'i görünce şaşkına uğradı.




Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm' yazıldığı görüldü.




Çocuğu kaçıran ve alıkoyan teyze Kamuran Pınar A, gözaltına alındı.

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