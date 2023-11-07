CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan isim entrika ve kavgalar sonrası değişti.

Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.

KILIÇDAROĞLU 13 YIL SONRA KOLTUĞU KAPTIRDI

Özgür Özel ilk turda 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Seçim ikinci tura kalınca Özgür Özel oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu kaptırdı.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve parti yönetim mekanizmasında yer alan Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı.

Öyle ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

AT PAZARLIĞINA DEVAM

Özel bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" dediği ittifaklara da yeşil ışık yakarak at pazarlığını sürdürdü.

Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel 6'lı masadaki liderlerin hepsiyle görüşeceğini ve farklı farklı ittifaklar kurmak gerektiğini söyledi. Özellikle İYİ Parti'ye mesaj gönderen Özel yerel seçimde ittifaklar olabilir dedi.

İTTİFAK SEÇİM YAKLAŞIRKEN KONUŞULUR

"6'lı masa devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Özel "6'lı masadaki herkesle diyalog devam edecek." diyerek "Masanın geçmiş seçime dair bir format" olduğunu hatırlatı. Özel, "O Millet İttifakı'nın bileşenlerinin vermesi gereken bir karar. "Fiilen bitti" diyen liderler var. Bütün liderle görüşeceğim. Millet İttifakı da denenmiş, başarılı olamadığımız bir model. Benim görüşüm yerel seçim için farklı farklı ittifaklar kurmak lazım. Her yerin kendi gerçekliğine göre… Genel seçimde ittifak için erken. Her partinin kimliği ile kendisini halka arz etmesi ve gücünü görmesi lazım. İttifak seçim yaklaşırken gerekirse konuşulur. Hedefim 50+1'i CHP'nin alması."

"GEREKLİ YERLERDE İTTİFAK OLMASININ HİÇBİR SAKINCASI YOK"

İyi Parti ile tutuşacağı at pazarlığının sinyalini veren Özgür Özel ittifak için görüşmek istediğini belirterek, "Meral Hanım da uygun görürse olabilir. Meral Hanımla geçmişten sıcak ilişkim var. Kendisine "Genel başkanım" dediğimde "Abla demen lazım" diyordu. Meral Hanımla görüşme imkanını önemli buluyorum. Uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok." dedi.

İstanbul ve Ankara için, "Onları daha enine ve boyuna göre tartışmak lazım. Ama Meral hanımın nasıl yaklaşacağı çok önemli." diyen Özel, "Meral Hanım da uygun görürse… Basın üzerinden konuşmayı bırakacağız. Arkadaşlarımdan talepte bulunacağım." ifadeleriyle Akşener'e "İttifak yapalım" mesajı verdi.

BİR AÇIKLAMA DA İMAMOĞLU'NDAN

"Değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan olmasında parmağı bulunan Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel gibi "ittifak" dedi.

yerel seçimde ittifak olacak mı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın mümkün olacağını savundum. Siyasi paydaşları yok saymayarak bunu söyledim. Müzakerenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her partinin ilgisinin olacağını düşünüyorum. Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Genel Başkan da kendisi de irtibata açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle de yeni müzakelerin söz konusu olduğunu düşünüyorum. CHP'nin muhalefetin liderliğini yapma zorunluluğu vardır. İşbirliği içerisinide anlamlı bir siyasi ittifakın da olabileceği ihtimalinin altına da dipnot olarak düşüyorum"

KILIÇDAROĞLU "İTTİFAK" DEDİ KOLTUĞU KAPTIRDI

Koltuğu kaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masaya adaylığını dayatıp karşılığında DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi gibi küçük ortaklara 39 vekil kaptırmıştı. Kılıçdaroğlu kendisine yönelik eleştirilere ise "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek rest çekmişti. Özel'in ittifak siyasetini devam ettirme sinyali "Değişin bir şey yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.