Davutoğlu'ndan ortaklarına salvo: "İcazet almadan konuşanlar susun"

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor. CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan '13 Şubat' krizi patlak verdi.CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta adaylığını açıklayacağını, İYİ Partili Kürşad Zorlu ise böyle bir bilginin kendilerine iletilmediğini söyledi. Yaşananlar sonrası ortaklarına sinirlenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan masadaki parti mensuplarına sesleniyorum; Lütfen susun!" çıkışında bulundu.