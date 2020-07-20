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Darbeci Hafter fena çuvalladı: Füzeleri böyle çakıldı

Darbeci Hafter fena çuvalladı: Füzeleri böyle çakıldı
20.07.2020 12:22

Libya'da Hafter güçleri tarafından Tobruk'ta gerçekleştirilen SSCB üretimi P15-Termit gemi karşıtı füzenin test atışında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ateşlenen füze saniyeler içinde yere çakılırken, darbeci Hafter dalga konusu oldu.


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