Libya'da Hafter güçleri tarafından Tobruk'ta gerçekleştirilen SSCB üretimi P15-Termit gemi karşıtı füzenin test atışında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ateşlenen füze saniyeler içinde yere çakılırken, darbeci Hafter dalga konusu oldu.
Darbeci Hafter fena çuvalladı: Füzeleri böyle çakıldı
20.07.2020 12:22
- Darbeci Hafter fena çuvalladı: Füzeleri böyle çakıldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı
- Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan kritik kabul: Libya İçişleri Bakanı ile görüştü
- LGS tercih başvuruları başladı! LGS tercih nasıl yapılır?
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 17 kilo esrar ele geçirildi
- CHP kurultay öncesi karıştı: Muhaliflerin yüzde 25 isyanı
- Son dakika: CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu
- Türkiye'nin ilk zırhlı muharebe aracı ihracatı: "Hızır" Afrika yolunda
- İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu imalathanesine jandarmadan operasyonu
- Müge Anlı'nın zor anları! Vahşi cinayetin ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- İşte HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in kirli sicili
- HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'e yurt dışına çıkış yasağı!