Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 10. Dairesine çok sayıda dava açılmıştı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetmiş ve bu karar sonrası davacılar konuyu İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşımıştı. Kurul, yapılan tüm itirazları reddetti ve böylece Danıştay 10. Dairesi'nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararı kesinleşmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERTELEYEBİLİR VAZGEÇEBİLİR

Danıştay'ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa'nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" denildi.