Dağlık Karabağ'da son durum ne? Azerbaycan'ın operasyonunun 8'nci gününde neler oluyor?

Ermenistan'ın kışkırtmaları ve hukuksuz saldırıları sonrası taarruza geçen Azerbaycan, adım adım zafere ilerliyor. Bölgede bulunan A Haber ekibi bu tarihi anlara şahitlik ediyor. Peki yaşanan son gelişmeler neler? Cephede neler oluyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, detayları bölgeden canlı yayında aktardı.

Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarının ardından bölgeye giden A Haber ekibi Azerbaycan'ın adım adım gelen zaferine tanıklık ediyor. Bölgede son gelişmeler neler? Cephe hattında neler oluyor? A haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları cephe hattından aktardı.

ERMENİ ORDUSU BOZGUNA UĞRADI

Ulak, harita üzerinde cephe hattındaki son durumu anlatarak, "Madagiz'in alınmasıyla birlikte aşağı doğru bir koridor açıldı. Artık ilerlemek oldukça kolay olacak. Kuzey cephesinin tamamen çöktüğünü ve Ermeni ordusunun bu bölgede bozguna uğradığı görülüyor" ifadelerini kullandı.