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    • 04.10.2020 Gazete
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    'dan büyük bir yiyen Ermeni Paşinyan saçmaladı: Batılı akıl hocaları bile buna inanamadı

    askerleri cepheden kaçtı. Paşinyan ’ya kadar gelecek diye saçmaladı. Şoka uğrayan batılı akıl hocaları bile buna inanamadı: Susturun artık şunu

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    Azeri su, dün de 'a büyük bir attı. Stratejik bölgeleri tek tek geri aldı. Başkan Alivey, "durmak yok" açıklaması yaptı.

    Nikol Paşinyan, paniğe kapıldı. Akıl hocalarına yalvardı: kapısına kadar dayanacak, imparatorluk kuracak. Kurtarın bizi.



    Aliyev, Azerbaycan ordusunun destan yazdığını söyledi. "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok" dedi.

    GERİ ADIM YOK
    Azerbaycan,     topraklarına saldıran Ermenistan'a yönelik operasyon başlattı. Destan yazdı. Dağlık Karabağ'ın pek çok noktası, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu, la teslim olmak zorunda kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün katıldığı televizyon programında dünyaya net mesaj yolladı.



    "Biz, 'Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz' gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" açıklaması yaptı.


    Ermeni askerleri, Azeri ordusu karşısında bozguna uğradı. Beyaz bayrak açıp teslim oldu.

    TÜRKİYE KORKUSU
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'ın başarılı operasyonları ile köşeye sıkıştı. Dün, France24 televizyonuna verdiği röportajda bir kez daha ülkemizi hedef aldı.



    "'nin, Türk İmparatorluğu kurmak gibi bir hedefi var. Eğer başarırsa, onları Viyana'da bekleyin" açıklamasını yaptı. Akıl hocası olan Avrupa'yı bile şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medya yıkıldı: Bu Viyana'ya ilk gidişimiz olmaz Paşinyan!


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    Haberler Güncel Azerbaycan'dan büyük bir tokat yiyen Ermeni Paşinyan saçmaladı: Batılı akıl hocaları bile buna inanamadı