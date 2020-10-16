Cumhuriyet tarihinin en çevreci hükümeti AK Parti!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çevreci hükümeti AK Parti oldu. Verilere göre 1946-2002 yılları arasında 4 milyar 116 milyon 394 bin adet fidan dikilirken, 2003-2019 yılları arasında ise 4 milyar 637 milyon 72 bin adet fidan toprakla buluştu.