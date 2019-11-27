Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO mesajı 27.11.2019 23:20

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Müttefikler Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıd