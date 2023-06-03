Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim oldu? Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Cevdet Yılmaz nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında "Cevdet Yılmaz kimdir?" yer alıyor. Peki, Cevdet Yılmaz nereli, evli mi? İşte detaylar...

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin Fatma'dır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında tamamladı. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi.

Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'de AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Temmuz 2011–Ağustos 2015 ve Kasım 2015–Mayıs 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı; Ağustos 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Mayıs 2016'da AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Kalkınma Bakanı.