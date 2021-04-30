RAMAZAN İMSAKİYE
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Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Camiler açık mı? Tam kapanma 30 Nisan 2021 Cuma namazı...

Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Camiler açık mı? Tam kapanma 30 Nisan 2021 Cuma namazı...
30.04.2021 09:23
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Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Camiler açık mı? Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüsle mücadele nedeniyle dün akşamdan itibaren tam kapanma uygulanmaya başlandı. Bu nedenle cuma namazının kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Peki, bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? İşte Diyanet açıklaması ve detaylar...


CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

İşte bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı;

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık.

Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim.

Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

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