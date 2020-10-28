Çukursun Charlie Hebdo! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef alan Fransız paçavrasına toplumun her kesiminden çok sert tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisi Hz.Muhammed'e (S.A.V.) hakaret içeren paylaşımlarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'ı skandal bir karikatürle hedef aldı. Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren Fransız paçavrasının alçak hareketinin ardından siyasilerden vatandaşlara toplumun her kesiminden tepkiler gecikmedi. İletişim Başkanı Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" derken AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın, "Öyleyse hodri meydan! Bu milletin kalbinden Erdoğan sevgisini alamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Müslümanların değerlerini hiçe sayarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle büyük bir skandala imza atan Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir alçaklığa daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız paçavrası Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.









Fransız Charlie Hebdo'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal kapağına tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerden vatandaşlara toplumun her kesimi bu alçaklığa çok sert ifadeler ile karşılık verdi.









TÜRKİYE GÜÇLENECEK, FAŞİZM KAYBEDECEK!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürünün ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



"Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



İletişim Başkanı Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.









"BU MİLLETİN KALBİNDEN ERDOĞAN SEVGİSİNİ ALAMAYACAKSINIZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın, Charlie Hebdo denen paçavranın ahlâk,etik,kutsal tanımayan bu kapağı nefret söylemi değil;açıkça haysiyetsizliktir. Dinimize ve Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan bu hastalıklı dili neden kullandığınızı iyi biliyoruz.Öyleyse hodri meydan! Bu milletin kalbinden Erdoğan sevgisini alamayacaksınız" açıklamasında bulundu.









DEAŞ DA CHARLİE HEBDO DA AYNI STRATEJİ İLE YÜRÜYOR

Avukat Mücahit Birinci, Charlie Hebdo'nun ahlaksız karikatürüne "Şu süfli derginin son çizimi, ki burada paylaşmaya edebimiz izin vermez, bir yılanın tıslaması gibi provokatiftir. Bu çizim, bu yapılanların sistematik olduğunun göstergesi. Zincirlerini kırmış büyük Türkiye'nin de bir sonucu" ifadeleriyle tepki verdi.



Birinci, DAEŞ de, Charlie Hebdo da aynı amaca hizmet ediyorlar. Aynı nefretten besleniyorlar, aynı strateji ile yürüyorlar" dedi.









"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ CANIM..."

Avukat Mücahit Birinci, Fransız paçavrası Charlie Hebdo'nun tuvalet kağıdına benzetildiği bir karikatür paylaşarak, "Şunu yapan ilk hijyen ürünü üreten firmamızın satışı patlar. E fikir özgürlüğü canım..." çağrısı yaptı.







BU ÜLKENİN BU TİPLERDEN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOK!

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Charlie Hebdo'nun rezil karikatür twitine "yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor" diye Fransızca twit atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce... Yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok" dedi.





AHLAKSIZ SALYALI İTLER!

Bir sosyal medya kullancısı Charlie Hebdo'nun rezilliğine "Fransa'da bazı siyasetçilerin, grupların ve özellikle Charlie Hebdo dergisinin "İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı" kademe atlayarak şerefsizlik seviyesine ulaştı! Peygamberimize hakaret ediyorlar! Cumhurbaşkanımızı müstehcen olarak resmediyorlar! Ahlaksız salyalı itler!" paylaşımını yaparak tepki gösterdi.







"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür." ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Charlie Hebdo dergisini kınayan Altun, şunları kaydetti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür."

"TÜM EDEPSİZLİKLERİYLE LİDERİMİZİ HEDEF ALIYOR"

Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz."





"AHLAKSIZ YAYINI LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" açıklamasında bulundu.