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Çukurova kaza haberi! 14 yaşındaki sürücü cipiyle otomobile çarptı: 1 ölü! | Kaza anı kamerada!
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Çukurova kaza haberi! 14 yaşındaki sürücü cipiyle otomobile çarptı: 1 ölü! | Kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 14:25

Adana Çukurova’da 14 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı cip Ercan Tezkorkmaz idaresindeki FİAT marka otomobile arkadan çarptı. Feci kazaya dair kaza anı görüntüsü güvenlik kameralarına yansırken hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ercan Tezkorkmaz hayatını kaybetti. İşte kazaya dair kahreden görüntüler...

Adana'da 14 yaşındaki sürücü kullandığı cip ile arkadan bir otomobile çarptı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. FİAT marka otomobil hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Pr.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı FİAT marka otomobili ile refüjden yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkormaz'ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"FİAT otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü"

Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen FİAT otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz'ı araçtan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti. 14 yaşındaki sürücü A.T ise gözaltına alındı.

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