Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 şehirde büyük yıkım yaşayıp 45 binden fazla canını kaybederken, Cübbeli Ahmet Hoca, Mart ayının ortasını işaret ederek herkesi korkuttu. Kendisine bağlı bir derneğe gönderilen bir rüya üzerinden 14 Mart Salı gününü 15 Mart Çarşamba gününe bağlayan gece için, "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun" dedi. Cübbeli Ahmet hoca 14 Mart Salı günü yapılacak ibadet ve duaları da anlattı... İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamalarından satır başları...

Biz takvime bakarak tespit ettik

- Mart'ın 14'ünü 15'ine bağlayacak gece önemlidir. Bunun özelliği nedir peki? Rumi Takvime göre ilk Çarşamba'dır. Biz takvime bakarak tespit ettik. Senede biz iki Çarşamba'ya dikkat çekiyoruz. Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri sizlere aktarıyorum.

Bastonuyla helikopteri düşüren alim...

- Moritanya'da bastonuyla helikopteri düşüren Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum.

Astrolog değilim ama ulemalara bakıyorum

- Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim. Ben astrolog değilim. Gökbilimci değilim. Ulemalara bakan biriyim. O velilerin söylediklerini sizlere aktarıyorum.

İstanbul özelinde olmayabilir ama...

- Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca ismi ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü herkesi korkutan bir açıklamada bulundu. Mart ayını işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, Mart'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğuna değindi.

TAKVİMDEN TESPİT ETTİ

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğuna değinen Ahmet Hoca, takvime bakarak tespit yaptığını aktardı. Senede iki Çarşambaya dikkat çektiklerini vurgulayan Ahmet Hoca, "Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

O GECE HERKESİ KORKUTTU

14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece için uyarılarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisinin astrolog ya da gökbilimci olmadığını ifade ederek ulemalara baktığını vurguladı.

Orada yazan velilerin söylediklerini aktardığına dile getiren Ahmet Hoca, "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun." şeklinde konuştu.