Çocuğun otobüs ile tehlikeli yolculuğu: O anlar kamerada!

Arnavutköy'de bir çocuğun trafikte servis otobüsü sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Çocuğun direksiyon başındaki rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde dün 34 AFC 322 plakalı servis otobüsü direksiyonunda olan çocuğu gören trafikteki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda çocuğun, yoğun trafikte direksiyon başında rahat tavırlarla aracı sürdüğü görülüyor. Otobüsün zaman zaman şerit değiştirdiği ve trafikteki diğer araçlarla birlikte ilerlediği anlar dikkat çekti.

Arnavutköy'de trafikte tehlike saçan olay kameralara yansıdı. Hadımköy yolu üzerinde dün yaşanan olayda, seyir halindeki bir sürücü, yanından geçen otobüsünün direksiyon başındaki sürücüsünün yaşının oldukça küçük olduğunu fark etti. Küçük çocuğun, 34 AFC 322 plakalı servis otobüsünü kullandığını gören vatandaş, durumu şaşkınlıkla izleyip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yaşının 15 civarlarında olduğu tahmin edilen çocuğun, yoğun trafikte direksiyon başında rahat tavırlarla aracı sürdüğü görülüyor. Otobüsün zaman zaman şerit değiştirdiği ve trafikteki diğer araçlarla birlikte ilerlediği anlar dikkat çekti.

