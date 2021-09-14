Haberler Haber Videoları Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'dan "ticaret" savunması! ''Suç örgütü kurduğum...''

Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'dan "ticaret" savunması! ''Suç örgütü kurduğum...''

Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'dan "ticaret" savunması! ''Suç örgütü kurduğum...''
14.09.2021 12:37
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Son dakika haberi... Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olduğu gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 2'si firari 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti. Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.


Çiftlik Bank davasında son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yaptığının "ticaret" olduğunu savundu

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