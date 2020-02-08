Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanması ile ilgili düzenleme için Meclis'i suçladı. "FETÖ istedi" açıklamasını yaptı. Siyaset karıştı. Önergeyi veren AK Parti'li Mustafa Elitaş da Başbuğ'a sert çıktı: Parlamentoyu tehdit ediyor...
2009'da askere sivil yargılamanın önünü açan önergenin altında imzası bulunan Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Müfit Yetkin, Yahya Doğan ve Mehmet Ceylan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Elitaş, parlamentonun tehdit edildiğini söyledi.
Mustafa Elitaş
2009'daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması talep edildi.
PARLAMENTOYA TEHDİT
2009'da askere sivil yargılamanın önünü açan önergenin altında imzası bulunan Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Müfit Yetkin, Yahya Doğan ve Mehmet Ceylan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Elitaş, parlamentonun tehdit edildiğini söyledi.
Mustafa Elitaş
2009'daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması talep edildi.
Dava dilekçesinde, "TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük bir talihsizliktir" ifadelerine yer verildi. Mustafa Elitaş, parlamentonun tehdit edildiğine dikkat çekti.
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