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'den Gazi Meclis’i zan altında bırakan ’a suç duyurusu

Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanması ile ilgili düzenleme için Meclis'i suçladı. " istedi" açıklamasını yaptı. Siyaset karıştı. Önergeyi veren 'li da Başbuğ'a sert çıktı: Parlamentoyu tehdit ediyor...

Başbuğ’a suç duyurusu
Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanması ile ilgili düzenleme için Meclis'i suçladı. " istedi" açıklamasını yaptı. Siyaset karıştı. Önergeyi veren 'li da Başbuğ'a sert çıktı: Parlamentoyu tehdit ediyor...

PARLAMENTOYA TEHDİT
2009'da askere sivil yargılamanın önünü açan önergenin altında imzası bulunan Mustafa Elitaş, , , Müfit Yetkin, ve , Genelkurmay eski Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Elitaş, parlamentonun tehdit edildiğini söyledi.


Mustafa Elitaş

2009'daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın avukatları ve Muammer Cemaloğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması talep edildi.

Dava dilekçesinde, "'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük bir talihsizliktir" ifadelerine yer verildi. Mustafa Elitaş, parlamentonun tehdit edildiğine dikkat çekti.

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